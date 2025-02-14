В Италии задержали россиянина, который озолотился почти на 150 млн через фиктивные вклады
В Италии задержали подозреваемого в попытке хищения 146 млн рублей россиянина
Гражданин России, обвиняемый в попытке незаконного присвоения более 146 миллионов рублей у государственной корпорации, был арестован в Италии. Об сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В Итальянской Республике на территории автономной области Валее-д'Аоста задержан российский гражданин. Он разыскивался по каналам Интерпола по обвинению в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере», — сказала Волк.
По данным следствия, в период с 2016 по 2017 год подозреваемый вместе с сообщниками предпринял попытку незаконно завладеть более чем 146 миллионами рублей у Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Для этого они создали множество фиктивных вкладов в банке, которому грозило банкротство. Однако им не удалось завершить задуманное. Скрыться от правосудия подозреваемый решил за рубежом. В октябре 2024 года он был объявлен в международный розыск и вскоре задержан итальянской полицией, заключила Волк.
А ранее прожжённого мошенника Станислава Рубцова, который обвиняется в мошенничестве на 25 миллионов рублей, нашли в Черногории. Он обманул не одного жителя Сочи. Черногорская полиция разрешила экстрадицию злоумышленника на родину. Домой он возвращался в сопровождении сотрудников ЦБ Интерпола МВД и ФСИН России.
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