В Италии задержали россиянина, который озолотился почти на 150 млн через фиктивные вклады

Гражданин России, обвиняемый в попытке незаконного присвоения более 146 миллионов рублей у государственной корпорации, был арестован в Италии. Об сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Итальянской Республике на территории автономной области Валее-д'Аоста задержан российский гражданин. Он разыскивался по каналам Интерпола по обвинению в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере», — сказала Волк.

По данным следствия, в период с 2016 по 2017 год подозреваемый вместе с сообщниками предпринял попытку незаконно завладеть более чем 146 миллионами рублей у Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Для этого они создали множество фиктивных вкладов в банке, которому грозило банкротство. Однако им не удалось завершить задуманное. Скрыться от правосудия подозреваемый решил за рубежом. В октябре 2024 года он был объявлен в международный розыск и вскоре задержан итальянской полицией, заключила Волк.