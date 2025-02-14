Депутат Милонов объявил День святого Валентина духовной диверсией против России

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал в беседе с RT духовной диверсией против России внедрение в умы россиян традиции праздновать День святого Валентина. По его словам, это сравнимо с «заражением духовным венерическим заболеванием».

«Зачем нам это пластиковое недоразумение? Что несёт этот «праздник» нашей стране? Считаю, что привнесение «Дня святого Валентина» — это успешная духовная диверсия против России, которую совершили либералы в 1990-е годы», — пояснил парламентарий.

Ранее Life.ru писал, что в католичестве 14 февраля — это День святого Валентина, который женил легионеров в Римской империи, за что был казнён. В России это Трифонов день, также праздник виноградарей и дата памяти по святому Трифону, который заставил дьявола явиться во плоти, побил его, а потом был казнён императором Траяном.