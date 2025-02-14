Песков: Для формирования контактов РФ и США потребуются определённые дни
На то, чтобы установить контакты между российскими и американскими должностными лицами, потребуются определённые дни, пока что у Кремля нет комментариев на этот счёт. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Хочу напомнить, что по результатам телефонного разговора, который был днями ранее, главы государств, России и США, дали поручения своим помощникам установить контакты. На это потребуются определённые дни, потом уже будет конфигурация, которую мы вам расскажем, пока новостей нет», — объяснил спикер Кремля.
Ранее Дмитрий Песков рассказывал о том, что глава РФ Владимир Путин и его американский коллега встретятся ещё до обмена государственными визитами. По его словам, встреча состоится на территории третьей страны.
Life.ru