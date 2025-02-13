Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами, заявил Песков

«Они обменялись взаимными приглашениями, то есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить РФ с визитом, и у президента РФ есть действующее приглашение посетить Соединённые Штаты Америки. А другое дело — это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третьей стране», — отметил представитель Кремля в беседе с Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.