Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами, заявил Песков
Песков заявил, что встреча Путина и Трампа пройдёт до их визитов друг к другу
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится до обмена визитами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что речь идёт о встрече в третьей стране.
Песков заявил, что встреча Путина и Трампа пройдёт до обмена визитами. Видео © Telegram / Зарубин
«Они обменялись взаимными приглашениями, то есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить РФ с визитом, и у президента РФ есть действующее приглашение посетить Соединённые Штаты Америки. А другое дело — это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третьей стране», — отметил представитель Кремля в беседе с Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.
Песков также добавил, что в настоящее время помощники президентов работают над согласованием их встречи на рабочем уровне.
Напомним, что накануне состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину. Глава Белого дома отметил, что спор нужно решить мирно. Путин же напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также были названы две возможные даты прекращения огня на Украине — обе даты значимые для России. Позже Песков назвал город, где может состояться встреча лидеров.
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