Россия не проявляет особого интереса к возвращению в Группу семи (G7), по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В беседе с журналистами в пятницу он заявил, что Моква видит гораздо большие возможности в работе Группы двадцати (G20).

«Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется Группой семи, значительно утратила свою релевантность. Она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия более заинтересована в продолжении конструктивного сотрудничества в рамках Группы двадцати, поскольку этот форум лучше отражает экономические реалии и локомотивы мировой экономики.