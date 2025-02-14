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Регион
14 февраля, 10:07

Кремль объяснил, почему G7 больше не интересна России

Песков: G7 утратила экономическое лидерство

Россия не проявляет особого интереса к возвращению в Группу семи (G7), по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В беседе с журналистами в пятницу он заявил, что Моква видит гораздо большие возможности в работе Группы двадцати (G20).

«Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется Группой семи, значительно утратила свою релевантность. Она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту», — сказал Песков.

Украина забилась в истерике из-за отношения к России на саммите G20
Украина забилась в истерике из-за отношения к России на саммите G20

Он подчеркнул, что Россия более заинтересована в продолжении конструктивного сотрудничества в рамках Группы двадцати, поскольку этот форум лучше отражает экономические реалии и локомотивы мировой экономики.

Напомним, что Россия вышла из G8 в 2014 году. Позднее главы европейских государств призывали к возвращению формата Восьмёрки. К этому же Россию призвал накануне и новый президент США.

Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7 — Дональд Трамп
Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7 — Дональд Трамп
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Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Марина Фещенко
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