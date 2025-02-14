Заседание контактной группы по военным поставкам Украине в формате «Рамштайн», прошедшее в среду в Брюсселе, стало наихудшим для Киева. Об этом на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что 12 февраля в Брюсселе состоялось очередное заседание контактной группы по оборонной поддержке Украины в формате «Рамштайн», на котором впервые председательствовал не глава Пентагона, а министр обороны Великобритании. Она подчеркнула, что это демонстрирует его готовность взять на себя роль «главного режиссёра» западной войны с Россией. Однако по её словам, у западных стратегов есть серьёзные проблемы. Она также добавила, что эту смену руководства следует рассматривать как элемент шахматной комбинации.

«Как подчеркнул 6 февраля в интервью изданию Politico бывший заместитель помощника Минобороны США Джим Таунсенд, Британия может координировать помощь Украине, однако денег, а значит, основной помощи, сказал он, без США не будет. Впрочем, в кулуарах «Рамштайна» прошли такие разговоры, что состоявшееся в среду заседание оказалось самым худшим для Украины», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что если у кого-то на Западе всё же есть хоть капля сочувствия к Украине как к государству и к украинцам как к народу, то, вероятно, они проявят милосердие и не будут стремиться уничтожить их. Она также подчеркнула, что именно на это нацелился Зеленский, вновь обращаясь к западным финансам.

Захарова отметила, что в рамках «Рамштайна» только Великобритания решила выделить $186 млн для Украины, что является незначительной суммой по сравнению с необходимыми более чем $3 млрд ежемесячно для удержания фронта. Она подчеркнула, что эти средства могли бы быть использованы для строительства заводов, школ и больниц, а также решения коммунальных проблем, но судьба Украины была предопределена Западом иначе.