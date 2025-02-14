На фигурантов экономических дел предложили не надевать наручники

Подозреваемых в экономических преступлениях предложили не заковывать в наручники. С таким обращением к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Депутат уверен, что Применение наручников, в том числе в отношении бизнесменов, которые внесли значительный вклад в развитие страны, «является избыточной и неоправданной мерой. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею отказаться от такой практики. Однако наручники в подобных делах всё ещё распространены.

В связи с этим Даванков попросил Колокольцева «рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственные нормативные акты МВД». Исключение парламентарий предложил сделать в случаях, когда подозреваемый или обвиняемый уже предпринимал попытки скрыться от следствия.