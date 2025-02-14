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14 февраля, 10:23

На фигурантов экономических дел предложили не надевать наручники

Подозреваемых в экономических преступлениях предложили не заковывать в наручники. С таким обращением к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Депутат уверен, что Применение наручников, в том числе в отношении бизнесменов, которые внесли значительный вклад в развитие страны, «является избыточной и неоправданной мерой. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею отказаться от такой практики. Однако наручники в подобных делах всё ещё распространены.

В связи с этим Даванков попросил Колокольцева «рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственные нормативные акты МВД». Исключение парламентарий предложил сделать в случаях, когда подозреваемый или обвиняемый уже предпринимал попытки скрыться от следствия.

Лерчек доставили в суд в наручниках
Лерчек доставили в суд в наручниках

А ранее Верховный суд предложил не посещать в СИЗО женщин с детьми, инвалидов и граждан, обвиняемых в нетяжких ненасильственных преступлениях, на время проведения следственных действий.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/PeopleImages.com - Yuri A

Александра Вишнякова
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