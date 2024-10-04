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4 октября, 15:43

Лерчек доставили в суд в наручниках

Блогершу Лерчек (Валерия Чекалина) доставили в суд в наручниках. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из здания Троицкого районного суда Москвы.

Фото © Telegram / Moscowcourts

В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее суд отправил под домашний арест до 26 ноября бывшего мужа Лерчек Артёма Чекалина.

Напомним, против экс-супругов было заведено новое уголовное дело. Им инкриминируют перевод валюты с использованием подложных документов. Допрос Артёмчека в отделении МВД проводился более 15 часов. Позднее Чекалиным, а также их бизнес-партнёру предъявили обвинение в незаконном переводе валюты. Артёму Чекалину грозит до пяти лет лишения свободы.

Обложка ©

Telegram / Moscowcourts

Никита Никонов
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