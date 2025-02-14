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14 февраля, 11:23

Избитая красотка с Кубани отвергла связь с мужем чиновницы и достучалась до Бастрыкина

Бастрыкин запустил проверку из-за нападения чиновницы с Кубани на любовницу мужа

Ульяна Ястребова (слева), Олеся Кливцова (справа). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliana_yastrebova; VK/Администрация Гулькевичского района

Ульяна Ястребова (слева), Олеся Кливцова (справа). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliana_yastrebova; VK/Администрация Гулькевичского района

Председатель СК России дал поручение разобраться в ситуации с жительницей Краснодара, которую избила в парикмахерской замглавы Гулькевичского района Олеся Кливцова за запретную связь. Пострадавшая пожаловалась на местную полицию, которая бездействует и покрывает госслужащую. В скандал вмешался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В СМИ опубликовано видеообращение к Александру Ивановичу Бастрыкину жительницы города Краснодара, в котором она сообщает о бездействии правоохранительных органов по её заявлению о применении насилия. Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту организована проверка», — рассказали в СК.

Потерпевшая в интервью изданию «Блокнот» заявила, что не была любовницей мужа Кливцовой. По словам Ульяны Ястребовой, она совершенно не виновата в том, что мужчина проявил к ней интерес. Девушка говорит, что видела в нём только клиента салона красоты, стригла его, но не соглашалась на свидания, хотя предложения ей поступали.

«Стригся у меня, говорил, что я могу в любой момент обратиться к нему за помощью и что он решит любую мою проблему. Позднее он стал делать двусмысленные намёки, которые я пресекала. Позднее и вовсе сослался на то, что имеет некоторые проблемы с супругой, как он считал, по её вине. Мол, у него есть полное право общаться с кем он хочет», — рассказывает Ястребова.

При этом девушка не отрицает, что переписывалась с чужим мужем в мессенджерах, отвечала на звонки, но называть это флиртом со своей стороны отказалась. Её возмутило то, что после нападения жены мужчины, которая узнала об их переписке, никто не принёс ей извинений, а неверный супруг потребовал забрать заявление из полиции. Сейчас, по словам потерпевшей, расследование не продвинулось, а Кливцова не понесла наказания за избиение. Более того, она вернулась на работу.

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Сразу после появления видео в Сети сообщалось, что заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову отстранили от должности за то, что она избила любовницу мужа. Женщина напала на администратора салона красоты «Деталь» прямо на рабочем месте.

Татьяна Миссуми
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