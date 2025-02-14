Избитая красотка с Кубани отвергла связь с мужем чиновницы и достучалась до Бастрыкина

Председатель СК России дал поручение разобраться в ситуации с жительницей Краснодара, которую избила в парикмахерской замглавы Гулькевичского района Олеся Кливцова за запретную связь. Пострадавшая пожаловалась на местную полицию, которая бездействует и покрывает госслужащую. В скандал вмешался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В СМИ опубликовано видеообращение к Александру Ивановичу Бастрыкину жительницы города Краснодара, в котором она сообщает о бездействии правоохранительных органов по её заявлению о применении насилия. Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту организована проверка», — рассказали в СК.

Потерпевшая в интервью изданию «Блокнот» заявила, что не была любовницей мужа Кливцовой. По словам Ульяны Ястребовой, она совершенно не виновата в том, что мужчина проявил к ней интерес. Девушка говорит, что видела в нём только клиента салона красоты, стригла его, но не соглашалась на свидания, хотя предложения ей поступали.

«Стригся у меня, говорил, что я могу в любой момент обратиться к нему за помощью и что он решит любую мою проблему. Позднее он стал делать двусмысленные намёки, которые я пресекала. Позднее и вовсе сослался на то, что имеет некоторые проблемы с супругой, как он считал, по её вине. Мол, у него есть полное право общаться с кем он хочет», — рассказывает Ястребова.

При этом девушка не отрицает, что переписывалась с чужим мужем в мессенджерах, отвечала на звонки, но называть это флиртом со своей стороны отказалась. Её возмутило то, что после нападения жены мужчины, которая узнала об их переписке, никто не принёс ей извинений, а неверный супруг потребовал забрать заявление из полиции. Сейчас, по словам потерпевшей, расследование не продвинулось, а Кливцова не понесла наказания за избиение. Более того, она вернулась на работу.