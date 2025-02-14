В Волжском задержали астраханца, совершившего двойное убийство

В Волжском задержали ранее судимого уроженца Астраханской области, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщил Волгоградский Следком.

В начале февраля в квартире на улице Оломуцкой в городе-спутнике были обнаружены трупы мужчины и женщины. Эксперты установили, что оба погибли от множества колото-резаных ранений. Подозреваемого в убийстве быстро задержали в одном из местных общежитий. В настоящее время продолжается расследование всех деталей произошедшего. По словам подозреваемого, причиной расправы стал бытовой конфликт во время застолья. Он уточнил, что женщина погибла, пытаясь сбежать из квартиры.

«Следственным отделом по городу Волжский регионального управления СКР продолжается расследования уголовного дела по факту убийства двоих местных жителей, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — говорится в сообщении.