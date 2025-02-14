Центробанк изменил прогноз по ключевой ставке до конца 2025 года

Банк России изменил прогноз средней ключевой ставки на горизонте 2025–2026 годов — до конца 2025 года она будет варьироваться от 19 до 22%. Об этом свидетельствует среднесрочный прогноз Центробанка.

Прогноз средней ключевой ставки на конец 2025 года повысился до 19-22% с прогнозируемых ранее 17-20%. В 2026 году она может составить 13-14% вместо 12-13% ранее прогнозируемых. На 2027 год Банк России сохранил прогноз уровня средней ключевой ставки — он составил 7,5 — 8,5%.