Центробанк изменил прогноз по ключевой ставке до конца 2025 года
ЦБ РФ: Средняя ключевая ставка до конца 2025 года составит 19-22%
Банк России изменил прогноз средней ключевой ставки на горизонте 2025–2026 годов — до конца 2025 года она будет варьироваться от 19 до 22%. Об этом свидетельствует среднесрочный прогноз Центробанка.
Прогноз средней ключевой ставки на конец 2025 года повысился до 19-22% с прогнозируемых ранее 17-20%. В 2026 году она может составить 13-14% вместо 12-13% ранее прогнозируемых. На 2027 год Банк России сохранил прогноз уровня средней ключевой ставки — он составил 7,5 — 8,5%.
Ранее в Центробанке объяснили, с чем связано возобновление выпуска пятирублёвых купюр. Оказалось, что печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей выгоднее, чем чеканка таких же монет.
Life.ru