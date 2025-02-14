Захарова отвергла обвинения Молдавии по поводу обломков БПЛА

Россия опровергает обвинения молдавских властей в том, что беспилотные летательные аппараты, обнаруженные на территории республики, принадлежат ей. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы решительно отвергаем эти обвинения, считая их безосновательными. Военные беспилотники применяются вооруженными силами России исключительно для атак на военные объекты и сопутствующую инфраструктуру Украины», — подчеркнула она.