Захарова отвергла обвинения Молдавии по поводу обломков БПЛА
Россия опровергает обвинения молдавских властей в том, что беспилотные летательные аппараты, обнаруженные на территории республики, принадлежат ей. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы решительно отвергаем эти обвинения, считая их безосновательными. Военные беспилотники применяются вооруженными силами России исключительно для атак на военные объекты и сопутствующую инфраструктуру Украины», — подчеркнула она.
Накануне МИД Молдавии вызвало посла России Олега Озерова в связи с падением двух неопознанных дронов на юге страны. Кишинёв охарактеризовал инцидент с дронами как «серьёзную угрозу безопасности граждан» и обеспокоился «растущими рисками для региональной стабильности».
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