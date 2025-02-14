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14 февраля, 11:10

Захарова отвергла обвинения Молдавии по поводу обломков БПЛА

Россия опровергает обвинения молдавских властей в том, что беспилотные летательные аппараты, обнаруженные на территории республики, принадлежат ей. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы решительно отвергаем эти обвинения, считая их безосновательными. Военные беспилотники применяются вооруженными силами России исключительно для атак на военные объекты и сопутствующую инфраструктуру Украины», — подчеркнула она.

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Накануне МИД Молдавии вызвало посла России Олега Озерова в связи с падением двух неопознанных дронов на юге страны. Кишинёв охарактеризовал инцидент с дронами как «серьёзную угрозу безопасности граждан» и обеспокоился «растущими рисками для региональной стабильности».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Марина Фещенко
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