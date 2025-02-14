В работе 33 ведущих банков, МФО и коллекторов нашли 60 тысяч нарушений

В ходе внеплановых проверок Федеральной службы судебных приставов России было выявлено почти 60 тысяч нарушений процедур сбора долгов, допущенных крупнейшими банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторами. Об этом сообщил журналистам глава ФССП РФ Дмитрий Аристов.

Он уточнил, что проверки проводились в октябре 2024 года. В них участвовали восемь крупнейших банков страны, 15 микрофинансовых организаций с сетью по всей РФ («Займер», «Лайм-займ», «Умные наличные» и т. д.) и 10 коллекторских организаций, включая такие крупные, как «Первое клиентское бюро» (ПКБ), «Эверест», «М. Б. А. финансы», «Феникс».

«В рамках исполнения поручений службой было проведено 311 проверок. Выявлено почти 60 тыс. нарушений обязательных требований», — отметил Аристов.

В итоге нарушителям внесли 81 предписание об устранении ошибок. Кроме того, было составлено 268 протоколов об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП РФ.

«Кроме того, в связи с неоднократным нарушением обязательных требований при взаимодействии с должниками в отношении ООО ПКО «Эверест» и ООО ПКО «М. Б. А. финансы» приняты решения об ограничении использования указанными организациями непосредственных способов взаимодействия с должниками на 7 и 10 календарных дней», — заключил глава ФССП России.