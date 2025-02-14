«Зима себя не показала»: Москвичам рассказали, когда в столицу придёт настоящая весна

Москвичей решили порадовать очередным прогнозом погоды. На этот раз он и вправду неплох, потому что жителям столицы рассказали, когда в город придёт настоящая весна. По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, это случится в 20-х числах марта.

«Судя по развитию процессов, весна наступит в обычные нормальные сроки. Поэтому только в 20-х числах марта у нас будет переход средней суточной температуры через 0 градусов. Так что набираемся терпения, зима себя в полной мере ещё не показала. Всё ещё впереди», — сказал Шувалов NEWS.ru.

Февраль окажется самым морозным месяцем этой зимы. Согласно прогнозу, вторая половина месяца будет ещё более холодной. В марте же температура воздуха ожидается немного ниже нормы.