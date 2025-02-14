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14 февраля, 12:00

Влюблённые из Орловской области забили друг друга до смерти одним молотком

Влюблённых нашли мёртвыми в съёмной квартире в доме на улице Музалева в селе Заречье, что в Орловской области. Как стало известно SHOT, они забили друг друга до смерти одним молотком.

Погибшие. Фото © SHOT

Погибшие. Фото © SHOT

31-летняя девушка вместе с 33-летним любимым отдыхала вечером в съёмной квартире, но пара по неизвестной причине разругалась. В итоге в ход пошёл молоток, которым они пользовались по очереди. Пара скончалась вместе от кровопотери.

Тела погибших нашли на диване в комнате, там же лежал окровавленный инструмент. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Точную причину их гибели установит судмедэкспертиза.

Три пары умерли в Петербурге за сутки при загадочных обстоятельствах
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А в Нижнем Новгороде во время умопомрачительной пьянки мужчину сначала избили, а потом изнасиловали шваброй. Его тело нашли позже во дворе. Предварительно, он начал приставать к женщине, за которую вступился их общий знакомый.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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