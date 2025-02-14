Влюблённые из Орловской области забили друг друга до смерти одним молотком

Влюблённых нашли мёртвыми в съёмной квартире в доме на улице Музалева в селе Заречье, что в Орловской области. Как стало известно SHOT, они забили друг друга до смерти одним молотком.

Погибшие. Фото © SHOT

31-летняя девушка вместе с 33-летним любимым отдыхала вечером в съёмной квартире, но пара по неизвестной причине разругалась. В итоге в ход пошёл молоток, которым они пользовались по очереди. Пара скончалась вместе от кровопотери.

Тела погибших нашли на диване в комнате, там же лежал окровавленный инструмент. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Точную причину их гибели установит судмедэкспертиза.