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14 февраля, 12:38

Стафилококк мог стать причиной массового отравления в московском хостеле

Причиной массового отравления в хостеле на юге Москвы мог стать золотистый стафилококк. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.

Золотистый стафилококк мог стать причиной массового отравления в московском хостеле. Видео © Telegram / Mash

Подрядчик — компания ООО «Енидем», также обеспечивала питанием несколько других организаций в Москве. В настоящее время из хостела выносят матрасы, поскольку клопы могут быть переносчиками бактерий. Следственный комитет проводит проверку.

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Отравление пирожками со ртутью в Москве оказалось покушением на убийство из-за девушки

Напомним, в московском хостеле «Гостиница РБК сервис» 50 человек отравились едой. Все они ели готовые блюда от одного и того же поставщика — ООО «Енидем». Пострадавшие являются работниками стройки. Вчера после работы их кормили супом и курицей.

Обложка ©

Telegram / Mash

Александра Мышляева
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