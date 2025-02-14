Стафилококк мог стать причиной массового отравления в московском хостеле
Причиной массового отравления в хостеле на юге Москвы мог стать золотистый стафилококк. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.
Золотистый стафилококк мог стать причиной массового отравления в московском хостеле. Видео © Telegram / Mash
Подрядчик — компания ООО «Енидем», также обеспечивала питанием несколько других организаций в Москве. В настоящее время из хостела выносят матрасы, поскольку клопы могут быть переносчиками бактерий. Следственный комитет проводит проверку.
Напомним, в московском хостеле «Гостиница РБК сервис» 50 человек отравились едой. Все они ели готовые блюда от одного и того же поставщика — ООО «Енидем». Пострадавшие являются работниками стройки. Вчера после работы их кормили супом и курицей.
Telegram / Mash