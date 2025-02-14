Российские инженеры создали уникальную гусеничную платформу с турелью для СВО

Подмосковные разработчики гусеничной платформы «Варан» и изобретатели автоматизированной турели из Ивановской области объединили свои изделия для создания уникального робототехнического комплекса. Реализовать проект помог Кулибин-клуб Народного фронта.

Гусеничная платформа с турелью. Видео © Народный фронт

Сама турель представляет собой систему дистанционного управления пулемётом ДУП-2, она была разработана ивановскими изобретателями в городе Шуя. К ней подходит вся линейка пулемётов концерна Калашников, предусмотрено даже крепление для тепловизора. Управление турелью производится при помощи пульта, при этом сам боец может находиться на расстоянии более чем 100 метров от комплекса.

Изобретение может быть установлено на самоходные тележки, багги, использоваться для защиты опорных пунктов, сохраняя жизни наших бойцов, позволяя им работать из укрытия, не подставляясь под удары противника. В свою очередь «Варан» — это универсальная гусеничная платформа, на неё можно установить любые виды оборудования, например, системы радиоэлектронной борьбы или разведки. Платформа помогает бойцам выполнять боевые задачи, например, при штурме — установить пулемёты или турели, также «Варан» используют для разминирования территории.

Новое изделие, ставшее коллаборацией двух производителей уже хорошо себя показало в рамках испытаний в условиях, приближённых к полевым. По словам представителя Народного фронта в Ивановской области Владимира Крупина, основная задача установки — подъехать максимально близко к позиции врага, найти цель и уничтожить её. Расстояние управления до 15 километров, есть дневные и ночные режимы наблюдения, стабилизация при езде. В ближайшее время первые образцы поступят на передовую для испытания в боевых условиях.