«Бессмыслица»: Набиуллина отвергла заморозку вкладов
Набиуллина заявила, что у ЦБ РФ нет полномочий на заморозку вкладов
У Центробанка нет полномочий замораживать вклады, и они ему не нужны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«У Банка России нет таких полномочий по законодательству. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны — как я уже говорила, это бессмыслица», — сказала глава регулятора на пресс-конференции.
А ранее глава ВТБ Андрей Костин тоже счёл идею о заморозке вкладов россиян абсурдной. По его словам, все обсуждения о введении такой меры — это всего лишь слухи.
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