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14 февраля, 13:15

«Бессмыслица»: Набиуллина отвергла заморозку вкладов

Набиуллина заявила, что у ЦБ РФ нет полномочий на заморозку вкладов

У Центробанка нет полномочий замораживать вклады, и они ему не нужны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«У Банка России нет таких полномочий по законодательству. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны — как я уже говорила, это бессмыслица», — сказала глава регулятора на пресс-конференции.

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А ранее глава ВТБ Андрей Костин тоже счёл идею о заморозке вкладов россиян абсурдной. По его словам, все обсуждения о введении такой меры — это всего лишь слухи.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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