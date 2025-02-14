«Бессмыслица»: Набиуллина отвергла заморозку вкладов

У Центробанка нет полномочий замораживать вклады, и они ему не нужны. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«У Банка России нет таких полномочий по законодательству. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны — как я уже говорила, это бессмыслица», — сказала глава регулятора на пресс-конференции.