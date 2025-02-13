Эксперт рассказал, как решение ЦБ по ключевой ставке скажется на доходности по вкладам

Если Центральный банк РФ во время заседания 14 февраля не примет решение об изменении ключевой ставки, то во второй половине года ожидается снижение доходности по депозитам. Об этом рассказал руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.

Согласно информации от «Сравни», в январе 2025 года средние процентные ставки по депозитам остались на прежнем уровне, зафиксировав в течение месяца незначительное увеличение на 0,04%. Васильков подчеркнул, что в ноябре и декабре предыдущего года ряд банков начали заранее повышать ставки по своим сберегательным продуктам, не дожидаясь заседания Банка России в декабре, с целью привлечения новых клиентов.