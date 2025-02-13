Эксперт рассказал, как решение ЦБ по ключевой ставке скажется на доходности по вкладам
Эксперт Васильков: Произойдёт снижение доходности по вкладам, если ЦБ оставит ставку
Если Центральный банк РФ во время заседания 14 февраля не примет решение об изменении ключевой ставки, то во второй половине года ожидается снижение доходности по депозитам. Об этом рассказал руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.
Согласно информации от «Сравни», в январе 2025 года средние процентные ставки по депозитам остались на прежнем уровне, зафиксировав в течение месяца незначительное увеличение на 0,04%. Васильков подчеркнул, что в ноябре и декабре предыдущего года ряд банков начали заранее повышать ставки по своим сберегательным продуктам, не дожидаясь заседания Банка России в декабре, с целью привлечения новых клиентов.
«В то же время, если инфляция останется на текущем уровне, банки могут быть вынуждены поддерживать более высокие ставки по вкладам, чтобы привлечь клиентов. Во втором полугодии 2025 года может произойти снижение доходности по вкладам до 18-19% к концу года», — заявил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
Напомним, очередное заседание Центробанка состоится уже завтра, 14 февраля. Многие финансисты делают собственные прогнозы о возможном изменении ключевой ставки. Тем временем ЦБ предупредил россиян о риске дефолтов при покупке жилья. Также гражданам рассказали, куда вкладывать сбережения перед заседанием Центробанка.
Life.ru