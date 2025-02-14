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Регион
14 февраля, 13:49

Новый глава Пентагона исказил русскую пословицу и приписал её Рейгану

Новый глава Пентагона Пит Хегсет, сам того не зная, использовал русскую пословицу, однако решил приписать ей авторство бывшему президенту США Рональду Рейгану.

«Необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры. Но, как говорил Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте», — отметил он в ходе пресс-конференции в Польше.

Сам Рейган узнал пословицу "Доверяй, но проверяй" от своей советницы, американской и российской писательницы Сюзанны Масси.

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Кстати, ранее Хегсет заявил, что США не требуют от России уступок для начала переговоров по украинскому конфликту.

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ТАСС / AP / Virginia Mayo

Александра Вишнякова
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