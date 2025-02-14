Новый глава Пентагона исказил русскую пословицу и приписал её Рейгану
Новый глава Пентагона Пит Хегсет, сам того не зная, использовал русскую пословицу, однако решил приписать ей авторство бывшему президенту США Рональду Рейгану.
«Необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры. Но, как говорил Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте», — отметил он в ходе пресс-конференции в Польше.
Сам Рейган узнал пословицу "Доверяй, но проверяй" от своей советницы, американской и российской писательницы Сюзанны Масси.
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ТАСС / AP / Virginia Mayo