Новый глава Пентагона исказил русскую пословицу и приписал её Рейгану

Новый глава Пентагона Пит Хегсет, сам того не зная, использовал русскую пословицу, однако решил приписать ей авторство бывшему президенту США Рональду Рейгану.

«Необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры. Но, как говорил Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте», — отметил он в ходе пресс-конференции в Польше.