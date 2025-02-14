«Это работа президента»: Пентагон назвал того, кто решит судьбу ядерного оружия на Украине

Передача Украине ядерного оружия зависит исключительно от решения американского президента. Только хозяин Белого дома может комментировать данный вопрос и сообщать о своих решениях, заявил глава Пентагона Пит Хегсет порталу Breitbart News .

«Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа <…> Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается. Это не моя работа. Это работа президента», — подчеркнул он.