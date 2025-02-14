«Это работа президента»: Пентагон назвал того, кто решит судьбу ядерного оружия на Украине
Глава Пентагона Хегсет: Передача ядерного оружия Украине зависит от Трампа
Передача Украине ядерного оружия зависит исключительно от решения американского президента. Только хозяин Белого дома может комментировать данный вопрос и сообщать о своих решениях, заявил глава Пентагона Пит Хегсет порталу Breitbart News.
«Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа <…> Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается. Это не моя работа. Это работа президента», — подчеркнул он.
Также шеф Пентагона сообщил, что хозяин Белого дома является единственным человеком, который будет решать, есть ли вариант какого-либо манёвра в данном вопросе.
В начале февраля Владимир Зеленский попросил США передать Киеву ядерное оружие, которое стало бы гарантией безопасности Украины. Такое решение может стать альтернативой отказу принять страну в НАТО. Однако и такой вариант развития событий маловероятен, так как спецпосланник президента США Кит Келлог назвал шансы Украины снова стать страной с ядерным оружием «мизерными» и практически «нулевыми».
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