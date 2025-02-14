Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 10:11

«Это работа президента»: Пентагон назвал того, кто решит судьбу ядерного оружия на Украине

Глава Пентагона Хегсет: Передача ядерного оружия Украине зависит от Трампа

Передача Украине ядерного оружия зависит исключительно от решения американского президента. Только хозяин Белого дома может комментировать данный вопрос и сообщать о своих решениях, заявил глава Пентагона Пит Хегсет порталу Breitbart News.

«Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа <…> Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается. Это не моя работа. Это работа президента», — подчеркнул он.

Также шеф Пентагона сообщил, что хозяин Белого дома является единственным человеком, который будет решать, есть ли вариант какого-либо манёвра в данном вопросе.

«США не верят в это»: Шеф Пентагона разрушил мечты Украины о вступлении в НАТО
«США не верят в это»: Шеф Пентагона разрушил мечты Украины о вступлении в НАТО

В начале февраля Владимир Зеленский попросил США передать Киеву ядерное оружие, которое стало бы гарантией безопасности Украины. Такое решение может стать альтернативой отказу принять страну в НАТО. Однако и такой вариант развития событий маловероятен, так как спецпосланник президента США Кит Келлог назвал шансы Украины снова стать страной с ядерным оружием «мизерными» и практически «нулевыми».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar