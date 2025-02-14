Ирина Волк показала кадры допроса подозреваемых в продаже ребёнка в Москве

В Москве были задержаны мужчина и женщина при попытке продать новорожденного ребенка за 1000 долларов США. Кадры допроса подозреваемых опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Видео © Telegram / Ирина Волк

Оперативники выяснили, что 20-летняя гражданка одной из соседних стран планировала продать своего ребенка. Подготовка к сделке проходила под контролем полиции, и все переговоры были зафиксированы. Злоумышленница вместе с 54-летним сообщником доставили малышку в заранее согласованное место и получили деньги. После этого их задержали. Полицейские вызвали скорую помощь, и ребенка госпитализировали.

В настоящее время проводится проверка, а собранные материалы будут переданы в следственные органы для дальнейшего расследования.