Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 14:58

В Петербурге 14-летний подросток скончался, надышавшись дезодорантом

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Mr and Mrs Tkachuk

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Mr and Mrs Tkachuk

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия: 14-летний подросток надышался дезодорантом и скончался. Его тело было найдено в арке дома 51 по Ленинскому проспекту 14 февраля около 5 часов утра.

Согласно рассказам его друзей, мальчик потерял равновесие и упал на асфальт лицом вниз. На место происшествия была вызвана скорая помощь, но, к сожалению, медики лишь констатировали его смерть, информирует «Piter.TV».

В России предложили сажать «закладчиков» уже с 14 лет
В России предложили сажать «закладчиков» уже с 14 лет

Ранее в Подмосковье 12-летняя девочка скончалась после того, как выкурила четыре электронные сигареты подряд.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar