В Петербурге 14-летний подросток скончался, надышавшись дезодорантом

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия: 14-летний подросток надышался дезодорантом и скончался. Его тело было найдено в арке дома 51 по Ленинскому проспекту 14 февраля около 5 часов утра.

Согласно рассказам его друзей, мальчик потерял равновесие и упал на асфальт лицом вниз. На место происшествия была вызвана скорая помощь, но, к сожалению, медики лишь констатировали его смерть, информирует «Piter.TV».