Задержан второй фигурант по делу о подрыве автомобиля экс-судьи в Бердянске

В Запорожской области силовики задержали ещё одного фигуранта по делу о подрыве автомобиля экс-судьи в Бердянске в октябре прошлого года, сообщили в СК РФ. Подозреваемому уже предъявлено обвинение.

В Запорожье задержан ещё один фигурант дела о подрыве автомобиля экс-судьи в Бердянске. Видео © Telegram / Следком

«Следственными органами Следственного комитета России по Запорожской области в ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту подрыва автомобиля в городе Бердянске 2 октября 2024 года (ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), установлена причастность ещё одного фигуранта – 35-летнего местного жителя», — говорится в тексте.

Как установило следствие, двое жителей Бердянска, являясь участниками террористического сообщества, получили задание от Главного управления разведки Минобороны Украины. Преступники должны были убить местного кандидата на должность судьи. За выполнение заказа фигурантам пообещали заплатить 10 тысяч долларов. От украинского ГУР подозреваемые получили взрывчатку и по инструкции собрали бомбу, после чего разместили её под машину жертвы и подорвали у дома потерпевшего. Неиспользованную взрывчатку фигуранты спрятали в тайнике, который уже раскрыт следователями.