В Анапе на 1400 квадратах горит волонтёрский штаб
МЧС: В Анапе произошло возгорание в волонтёрском штабе, 26 человек эвакуированы
В станице Благовещенской, расположенной в Анапе Краснодарском крае, сотрудники МЧС тушат крупный пожар. Пламя охватило штаб «Шлагбаум», который находится в пансионате «Зенит».
Кадры тушения пожара. Видео © Telegram / МЧС России
Как пишет SHOT, в помещении обычно собирались волонтёры, которые занимаются очисткой Бугазской косы от мазута. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 26 человек. На место прибыли несколько пожарных расчётов, а также несколько бригад скорой помощи. К этому моменту площадь пожара возросла до 1400 квадратов.
Ранее сообщалось о пожаре в Курской области. Там загорелось здание детского сада, на крышу которого упали обломки сбитого украинского БПЛА. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.
Telegram / МЧС России