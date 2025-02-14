В Анапе на 1400 квадратах горит волонтёрский штаб

Как пишет SHOT, в помещении обычно собирались волонтёры, которые занимаются очисткой Бугазской косы от мазута. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 26 человек. На место прибыли несколько пожарных расчётов, а также несколько бригад скорой помощи. К этому моменту площадь пожара возросла до 1400 квадратов.