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14 февраля, 16:59

В Анапе на 1400 квадратах горит волонтёрский штаб

МЧС: В Анапе произошло возгорание в волонтёрском штабе, 26 человек эвакуированы

В станице Благовещенской, расположенной в Анапе Краснодарском крае, сотрудники МЧС тушат крупный пожар. Пламя охватило штаб «Шлагбаум», который находится в пансионате «Зенит».

Кадры тушения пожара. Видео © Telegram / МЧС России

Как пишет SHOT, в помещении обычно собирались волонтёры, которые занимаются очисткой Бугазской косы от мазута. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 26 человек. На место прибыли несколько пожарных расчётов, а также несколько бригад скорой помощи. К этому моменту площадь пожара возросла до 1400 квадратов.

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Ранее сообщалось о пожаре в Курской области. Там загорелось здание детского сада, на крышу которого упали обломки сбитого украинского БПЛА. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Ольга Сливченко
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