В Белгородской области начинают отселение жителей хутора Высокий

Власти Белгородской области начинают отселение хутора Высокий Краснояружского района. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мы начинаем отселение с выплатой в 150 000 и с возможностью предоставления выплаты за частичную компенсацию аренды жилья, пока не предоставят выплату за потерянное жильё», — сказал он.

Глава региона добавил, что подробности можно узнать в министерстве строительства регионального правительства или в администрации Краснояружского района. О других решениях оперативного штаба сообщат позже.