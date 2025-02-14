В Белгородской области начинают отселение жителей хутора Высокий
Власти Белгородской области начинают отселение хутора Высокий Краснояружского района. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мы начинаем отселение с выплатой в 150 000 и с возможностью предоставления выплаты за частичную компенсацию аренды жилья, пока не предоставят выплату за потерянное жильё», — сказал он.
Глава региона добавил, что подробности можно узнать в министерстве строительства регионального правительства или в администрации Краснояружского района. О других решениях оперативного штаба сообщат позже.
Ранее Life.ru сообщал, что в посёлке Кукуевка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб один гражданский житель. Различные повреждения были нанесены семи частным домам: выбиты стекла, пострадали фасады, крыши, а также хозяйственные постройки и ограждения. Кроме того, в Кукуевке также пострадали четыре автомобиля.
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