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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 февраля, 18:46

В Белгородской области начинают отселение жителей хутора Высокий

Власти Белгородской области начинают отселение хутора Высокий Краснояружского района. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мы начинаем отселение с выплатой в 150 000 и с возможностью предоставления выплаты за частичную компенсацию аренды жилья, пока не предоставят выплату за потерянное жильё»,сказал он.

Глава региона добавил, что подробности можно узнать в министерстве строительства регионального правительства или в администрации Краснояружского района. О других решениях оперативного штаба сообщат позже.

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Ранее Life.ru сообщал, что в посёлке Кукуевка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб один гражданский житель. Различные повреждения были нанесены семи частным домам: выбиты стекла, пострадали фасады, крыши, а также хозяйственные постройки и ограждения. Кроме того, в Кукуевке также пострадали четыре автомобиля.

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freepik/ rawpixel.com

Лия Мурадьян
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