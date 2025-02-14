Балующиеся школьники активировали аэрозольное пожаротушение в ТЦ Курска

В Курске в торговом центре маленький мальчик нажал кнопку пожарной тревоги. Это привело к активации системы пожаротушения, помещение заполнилось специальным аэрозолем, известным как «Белый дым». Об этом сообщили в МЧС России.

В Курске дети включили систему пожаротушения. Видео © Telegram / МЧС России

После срабатывания системы к месту происшествия оперативно прибыли пожарные, так как активация сигнализации автоматически отправляет сообщение на пульт МЧС. Однако вызов, по понятным причинам, оказался ложным.

В МЧС России напомнили родителям о необходимости объяснять детям правила поведения дома и в общественных местах. Там подчеркнули, что неосторожные действия вашего ребёнка могут повлечь за собой серьёзные последствия, за которые придётся нести ответственность взрослым.