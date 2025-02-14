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14 февраля, 20:07

Балующиеся школьники активировали аэрозольное пожаротушение в ТЦ Курска

МЧС: Ребёнок включил систему пожаротушения в торговом центре Курска

В Курске в торговом центре маленький мальчик нажал кнопку пожарной тревоги. Это привело к активации системы пожаротушения, помещение заполнилось специальным аэрозолем, известным как «Белый дым». Об этом сообщили в МЧС России.

В Курске дети включили систему пожаротушения. Видео © Telegram / МЧС России

После срабатывания системы к месту происшествия оперативно прибыли пожарные, так как активация сигнализации автоматически отправляет сообщение на пульт МЧС. Однако вызов, по понятным причинам, оказался ложным.

В МЧС России напомнили родителям о необходимости объяснять детям правила поведения дома и в общественных местах. Там подчеркнули, что неосторожные действия вашего ребёнка могут повлечь за собой серьёзные последствия, за которые придётся нести ответственность взрослым.

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Неосторожность и любопытство детей может привести к трагичным последствиям. Ранее Life.ru рассказывал, что в Нижнем Тагиле 15-летний подросток упал с крыши многоэтажного дома и скончался. Свидетели происшествия немедленно вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти юношу.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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