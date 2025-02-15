Генетики раскрыли самые популярные имена в русских парах в прошлых веках

Исследователи компании Genotek изучили данные свыше восьми миллионов россиян, живших с XVII по XX век. Они выявили как популярные, так и редкие имена среди семейных пар. Изменения в историческом, культурном и социальном контексте влияли на выбор имён на протяжении веков.

В XIX веке в России традиционные православные имена были наиболее популярны среди жениха и невесты. Влияние православной культуры отражалось в сочетании имён Иван и Анна (0,85%), Иван и Мария (0,66%), Иван и Евдокия (0,64%). Углублённый анализ также показал, что Иван и Анна оставались популярными и в XVIII, XVII веках. А мужское имя Валентин не вошло в первую тысячу.

«Интересно рассмотреть редкие пары имён, которые отображают особенности своих эпох. В XIX веке встречались такие необычные сочетания, как Виденей и Гликерья, или Фолимон и Акилина. В XX веке наблюдаются другие примеры, как Олимпий и Олимпиада или Виленин и Зоя. Любой, кто изучит свою родословную, может найти уникальное имя предка, связанное с историей его семьи», — приводит комментарий директора по науке Genotek Александра Ракитько «Газета.Ru».

В XX веке наблюдается изменение моды: популярность приобретают пары с именем Александр (например, Александр и Татьяна – 0,56%, Александр и Елена – 0,49%). Новые женские имена, такие как Татьяна, Ольга, Наталья и Валентина, становятся востребованными. Это указывает на широкий спектр влияний на выбор литературы и кино. Имя Сергей также оказывается в числе популярных мужских имён.