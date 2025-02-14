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14 февраля, 20:15

Упавший с потолка вентилятор убил 81-летнего электрика в Омске

В Омске вентилятор, упавший с высоты, убил 81-летнего электрика. Инцидент произошёл 13 февраля в центре города.

Трагедия случилась в помещении производственно-торговой компании «Планета-центр», расположенной на улице Индустриальной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Вентилятор упал на пожилого мужчину с высоты 2,5 метра. После этого электрика доставили в БСМП-1, но, к сожалению, он скончался в реанимации.

В Следственном комитете по Омской области сообщили, что в связи со смертью мужчины проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал Life.ru, в Воронеже умерла девушка, которая устроила пожар в местном кафе по указанию украинских мошенников и сама пострадала. Девушка скончалась в больнице, двое других пострадавших находятся на лечении.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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