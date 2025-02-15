Белый дом опубликовал ироничную валентинку с Трампом и стихом о депортации

Белый дом удивил подписчиков в соцсети X необычным и провокационным поздравлением с Днём святого Валентина. На розовом коллаже — фотографии Дональда Трампа и главы погранслужбы Тома Хомана, а также стихотворение: «Розы красные, фиалки синие — приезжайте сюда нелегально, и мы вас депортируем».

Администрация Трампа подписала пост: «Счастливого Дня святого Валентина». Это поздравление стало напоминанием о масштабной кампании по депортации нелегальных мигрантов, которую Трамп начал после переизбрания.