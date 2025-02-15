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14 февраля, 21:24

Белый дом опубликовал ироничную валентинку с Трампом и стихом о депортации

Белый дом выпустил антимигрантскую валентинку. Обложка © Х / The White House

Белый дом выпустил антимигрантскую валентинку. Обложка © Х / The White House

Белый дом удивил подписчиков в соцсети X необычным и провокационным поздравлением с Днём святого Валентина. На розовом коллаже — фотографии Дональда Трампа и главы погранслужбы Тома Хомана, а также стихотворение: «Розы красные, фиалки синие — приезжайте сюда нелегально, и мы вас депортируем».

Администрация Трампа подписала пост: «Счастливого Дня святого Валентина». Это поздравление стало напоминанием о масштабной кампании по депортации нелегальных мигрантов, которую Трамп начал после переизбрания.

«Нет ни плана, ни правил»: Хаос воцарился в лагере, куда Трамп ссылает мигрантов
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Ранее Дональд Трамп подписал указ о создании миграционного центра на 30 тысяч мест в Гуантанамо. Он предназначен для содержания задержанных нелегальных мигрантов, которых американский президент назвал «самыми опасными преступниками».

Артём Гапоненко
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