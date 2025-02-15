Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 22:34

Российская велогонщица Бурлакова стала чемпионкой Европы в спринте

Велосипедистки Бурлакова и Лысенко взяли золото и бронзу чемпионата Европы

Яна Бурлакова и Алина Лысенко с медалями чемпионата Европы. Обложка © Федерация велоспорта России

Яна Бурлакова и Алина Лысенко с медалями чемпионата Европы. Обложка © Федерация велоспорта России

Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по трековому велоспорту в спринте. Ещё одна россиянка Алина Лысенко стала обладательницей бронзы. Соревнования проходят в Бельгии.

Второе место заняла спортсменка из Великобритании Риан Эдмундс. Бурлакова уступила в первом финальном заезде, однако в двух последующих обогнала соперницу на фотофинише. В полуфинале она в решающем заезде обошла Лысенко.

Норвежцы собираются опротестовать допуск россиян на зимние Олимпийские игры
Норвежцы собираются опротестовать допуск россиян на зимние Олимпийские игры

Яне Бурлаковой 24 года, и эта победа стала для неё первой на чемпионате Европы. В 2024 году она выиграла титул чемпионки мира в гите, а также имеет серебряную награду в командном спринте и бронзовую в кейрине с мирового первенства 2021 года. На чемпионате Европы 2021 года ей удалось завоевать три бронзовые медали в кейрине, командном спринте и гите.

Ранее Life.ru сообщал, что восьмая ракетка мира Даниил Медведев уверенно пробился в полуфинал турнира ATP-250, который проходит в Марселе. Российский теннисист одержал победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом со счетом 6:3, 6:2.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • велоспорт
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar