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Регион
15 февраля, 01:22

Путин поздравил почётного президента ОКР Виталия Смирнова с 90-летием

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Виталия Смирнова, почётного президента Олимпийского комитета России (ОКР), с юбилеем. О состоявшемся телефонном разговоре проинформировала пресс-служба Кремля. Виталию Смирнову исполнилось 90 лет.

«Владимир Путин связался с выдающимся деятелем спорта Виталием Смирновым и поздравил его с днём рождения»,сообщается на сайте Кремля.

Названо условие допуска сборной России к ЧМ-2026 по хоккею
Названо условие допуска сборной России к ЧМ-2026 по хоккею

Ранее Life.ru сообщал, что Россия нацелена на участие в Олимпийских играх 2026 года и будет активно стремиться к этому, чтобы сборная могла попасть на соревнования. Для достижения цели стране необходимо будет защищать свои интересы и приложить дополнительные усилия, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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