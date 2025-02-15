Путин поздравил почётного президента ОКР Виталия Смирнова с 90-летием
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Виталия Смирнова, почётного президента Олимпийского комитета России (ОКР), с юбилеем. О состоявшемся телефонном разговоре проинформировала пресс-служба Кремля. Виталию Смирнову исполнилось 90 лет.
«Владимир Путин связался с выдающимся деятелем спорта Виталием Смирновым и поздравил его с днём рождения», — сообщается на сайте Кремля.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия нацелена на участие в Олимпийских играх 2026 года и будет активно стремиться к этому, чтобы сборная могла попасть на соревнования. Для достижения цели стране необходимо будет защищать свои интересы и приложить дополнительные усилия, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Life.ru