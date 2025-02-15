С 15 февраля изменились правила проезда по МСД в загруженные часы
С 15 февраля меняются правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Нововведения касаются периодов с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, когда магистраль наиболее загружена.
Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта, стоимость проезда в загруженные часы будет зависеть от расстояния и составит от 5 до 45 рублей. Такая мера должна обеспечить комфортность передвижения между районами Москвы и федеральными трассами.
В остальное время, а также в выходные и праздничные дни, проезд по МСД остаётся бесплатным. Изменения введены для предотвращения перегрузки дороги в критические часы.
Ранее стало известно, что россияне получили возможность «подвинуть» чужую машину. В обновлённой версии мобильного приложения «Госуслуги» стала доступна функция, позволяющая связаться с владельцем автомобиля. С её помощью можно попросить убрать машину, уведомить о включённых фарах, открытом окне или других проблемах.