Совет директоров OpenAI отказался продавать Маску компанию Альтмана
Совет директоров отверг предложение миллиардера Илона Маска о покупке некоммерческой организации – владельца OpenAI, директором которой является Сэм Альтман. Сообщение об этом появилось на странице официального аккаунта компании в соцсети X.
«OpenAI не продаётся, и совет единогласно отверг недавние попытки Маска подорвать конкурентоспособность. Любая возможная реорганизация OpenAI будет способствовать усилению нашего некоммерческого бизнеса и задачам по обеспечению всеобщей выгоды от общего искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.
Ранее консорциум инвесторов во главе с Маском предложил разработчиком чат-бота ChatGPT купить компанию за 97,4 миллиарда долларов. 10 февраля адвокат Маска, Марк Тоберофф, подал обращение в совет директоров OpenAI. В ответ на это Альтман в том же X предложил выкупить социальную сеть Илона Маска за $9,74 миллиарда.
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