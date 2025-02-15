Совет директоров OpenAI отказался продавать Маску компанию Альтмана

Совет директоров отверг предложение миллиардера Илона Маска о покупке некоммерческой организации – владельца OpenAI, директором которой является Сэм Альтман. Сообщение об этом появилось на странице официального аккаунта компании в соцсети X.

«OpenAI не продаётся, и совет единогласно отверг недавние попытки Маска подорвать конкурентоспособность. Любая возможная реорганизация OpenAI будет способствовать усилению нашего некоммерческого бизнеса и задачам по обеспечению всеобщей выгоды от общего искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.