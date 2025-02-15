Трамп уволил Карин Жан-Пьер из центра искусств Кеннеди в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп принял решение освободить Карин Жан-Пьер, бывшую пресс-секретаря Белого дома, от обязанностей в попечительском совете Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times.

Помимо неё, Трамп также уволил множество других участников совета директоров. Кроме того, изменился и председатель совета, теперь им стал сам президент США.

«Это большая честь для меня занимать пост председателя Кеннеди-центра, особенно рядом с этим удивительным попечительским советом», — отметил глава Белого дома.