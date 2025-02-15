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15 февраля, 04:42

Трамп уволил Карин Жан-Пьер из центра искусств Кеннеди в Вашингтоне

Карин Жан-Пьер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Карин Жан-Пьер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Президент США Дональд Трамп принял решение освободить Карин Жан-Пьер, бывшую пресс-секретаря Белого дома, от обязанностей в попечительском совете Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times.

Помимо неё, Трамп также уволил множество других участников совета директоров. Кроме того, изменился и председатель совета, теперь им стал сам президент США.

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«Это большая честь для меня занимать пост председателя Кеннеди-центра, особенно рядом с этим удивительным попечительским советом», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп также уволил Дэвида Уитема с должности председателя правительственной комиссии по этике (OGE), который был назначен предыдущей администрацией. Уитем добавил, что ему неизвестны причины, по которым Трамп лишил его должности.

Лия Мурадьян
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