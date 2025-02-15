Трамп уволил Карин Жан-Пьер из центра искусств Кеннеди в Вашингтоне
Карин Жан-Пьер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden
Президент США Дональд Трамп принял решение освободить Карин Жан-Пьер, бывшую пресс-секретаря Белого дома, от обязанностей в попечительском совете Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times.
Помимо неё, Трамп также уволил множество других участников совета директоров. Кроме того, изменился и председатель совета, теперь им стал сам президент США.
«Это большая честь для меня занимать пост председателя Кеннеди-центра, особенно рядом с этим удивительным попечительским советом», — отметил глава Белого дома.
Ранее Трамп также уволил Дэвида Уитема с должности председателя правительственной комиссии по этике (OGE), который был назначен предыдущей администрацией. Уитем добавил, что ему неизвестны причины, по которым Трамп лишил его должности.