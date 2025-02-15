Названы регионы России, которые под конец зимы скуют лютые морозы

На следующей неделе ожидается заметное похолодание в европейской части РФ. Во вторник в Москве будет до минус 16 градусов, а на юге Центральной России и в Петербурге будет ещё на 1-2 градуса холоднее. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наступила настоящая зима. Во многих регионах европейской России температура будет заметно ниже нормы… В Москве в субботу температура будет на 3 градуса ниже нормы, с воскресенья по вторник – на 4-5 градусов, потому что воздушные массы сейчас перемещаются с севера», — рассказал метеоролог РИА «Новости».

Вильфанд утверждает, что ночью в субботу в столице будет минус 9 – минус 11 ºС, а в воскресенье похолодает до минус 13. В понедельник ожидается до минус 15, а во вторник — до минус 16 ºС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, на северо-западе европейской России, в Санкт-Петербурге температура ещё ниже на 1-2 градуса. Холоднее, чем в Москве, будет и на юге Центрального федерального округа – в Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областях.