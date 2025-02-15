Адвокат из Белгорода тайно продал квартиру жены и угодил за решётку

Адвокат из Белгорода украл паспорт у супруги, чтобы использовать его для регистрации и продажи её квартиры. За мошенничество мужчина получил три года тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Белгородской области.

Обвиняемый, который в настоящее время отстранён от адвокатской деятельности, тайно выкрал у жены паспорт, после чего лишил её права собственности на жилище. После этого местный житель решил продать квартиру. Он попросил свою близкую знакомую помочь и сыграть роль супруги в Росреестре, чтобы оформить сделку купли-продажи. Та представилась собственницей и передала все права собственности третьему лицу.

«Прокуратурой г. Белгорода поддержано государственное обвинение в отношении адвоката (статус в настоящее время приостановлен) и его знакомой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта), ч. 4 ст. 327 УК РФ (в подделке официального документа, совершённой с целью облегчить совершение другого преступления)», — сказано в сообщении прокуратуры региона.

Суд приговорил экс-адвоката к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы, он будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. А вот сообщнице повезло немного больше — ей назначили штраф в размере 250 000 рублей.