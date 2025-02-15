Майор-убийца Евсюков пытался оспорить свой пожизненный срок за бойню из-за ботинка

Экс-начальника ОВД «Царицыно» Дениса Евсюкова потребовали отпустить из тюрьмы, несмотря на пожизненное заключение. Защита обвиняемого пыталась отменить приговор из-за нарушений. Об этом сообщает РИА «Новости», которые ознакомились с судебными документами по делу.

Защита Евсюкова ещё в 2010 году заявляла, что приговор нужно отменить, а уголовное дело направить на новое разбирательство. Одной из причин стали показания потерпевшего, который заявлял о ранении в ногу у гаражей.

Сторона майора заявила, что пострадавший выбросил ботинок, который повредила пуля и поэтому отверстие в обуви могло появиться от любого другого человека. Также защита отвергала и выданные потерпевшим гильзы и пулю — они могли быть найдены у торгового центра.

Верховный суд не стал изменять приговор. У Евсюкова есть возможность просить об УДО только после того, как он отсидит 25 лет.