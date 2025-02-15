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15 февраля, 09:21

Майор-убийца Евсюков пытался оспорить свой пожизненный срок за бойню из-за ботинка

Защита майора Евсюкова пыталась оспорить его пожизненный приговор из-за ботинка

Бывший майор Денис Евсюков. Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Бывший майор Денис Евсюков. Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Экс-начальника ОВД «Царицыно» Дениса Евсюкова потребовали отпустить из тюрьмы, несмотря на пожизненное заключение. Защита обвиняемого пыталась отменить приговор из-за нарушений. Об этом сообщает РИА «Новости», которые ознакомились с судебными документами по делу.

Защита Евсюкова ещё в 2010 году заявляла, что приговор нужно отменить, а уголовное дело направить на новое разбирательство. Одной из причин стали показания потерпевшего, который заявлял о ранении в ногу у гаражей.

Сторона майора заявила, что пострадавший выбросил ботинок, который повредила пуля и поэтому отверстие в обуви могло появиться от любого другого человека. Также защита отвергала и выданные потерпевшим гильзы и пулю — они могли быть найдены у торгового центра.

Верховный суд не стал изменять приговор. У Евсюкова есть возможность просить об УДО только после того, как он отсидит 25 лет.

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Напомним, что его дело идёт ещё с 27 апреля 2009 года. Экс-начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков открыл стрельбу в московском супермаркете. В этот момент он был в нетрезвом состоянии. Тогда майора признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство 22 человек. Ему дали пожизненный срок без права на УДО до отбытия 25 лет. В 2019 году Евсюкову также пытались смягчить режим заключения.

Наталья Афонина
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