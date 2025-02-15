В Британии сжалились над 18-летним убийцей девочек на мастер-классе по танцам Тейлор Свифт
В Великобритании не стали ужесточать приговор 18-летнего убийцы трёх девочек
Аксель Рудакубана. Обложка © Х / Charlie Bentley-Astor
Британские власти договорились не передавать суду дело убийцы детей в Саутпорте, из-за зверств которого по стране летом 2024 года прокатились массовые беспорядки. 18-летний Аксель Рудакубана избежит ужесточения приговора, сообщил генпрокурор Великобритании Ричард Хермер, слова которого приводит сайт правительства.
«После тщательного изучения независимых юридических рекомендаций и консультаций с ведущими адвокатами по уголовным делам и королевской прокурорской службой я пришёл к выводу, что это дело не может быть должным образом передано в апелляционный суд», — сказал он.
Среди причин такого решения Хермер выделил нежелание властей втягивать в ненужные судебные разбирательства семьи жертв убийцы, да и реалистичные правовые основания для ужесточения наказания отсутствуют.
Генпрокурор напомнил, приговор в 52 года тюрьмы стал вторым по продолжительности, из тех что когда-либо выносил суд в английской истории. Чиновник допустил, что Аксель Рудакубана вряд ли когда-то теперь увидит жизнь по ту сторону тюремной изгороди и проведёт остаток своих дней за решёткой.
Напомним, что 24 июля 2024 года в Саутпорте 17-летний (на тот момент) Аксель Рудакубана ворвался в детскую танцевальную студию и зарезал там трёх маленьких девочек. Они разучивали танец под песню певицы Тейлор Свифт. Ещё пять малышей и двое взрослых получили ранения. Это породило массовые беспорядки по всей стране, ведь убийца — выходец из семьи мигрантов. Радикалы были готовы убивать всех приезжих, а власти встали на их защиту. В Британии начался хаос, а Илон Маск даже посчитал, что гражданской войны избежать не удастся. Как видим, удалось. А детоубийцу приговорили позже к 52 годам тюрьмы, но такой приговор некоторым показался слишком мягким.