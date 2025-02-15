В Британии сжалились над 18-летним убийцей девочек на мастер-классе по танцам Тейлор Свифт

Британские власти договорились не передавать суду дело убийцы детей в Саутпорте, из-за зверств которого по стране летом 2024 года прокатились массовые беспорядки. 18-летний Аксель Рудакубана избежит ужесточения приговора, сообщил генпрокурор Великобритании Ричард Хермер, слова которого приводит сайт правительства.

«После тщательного изучения независимых юридических рекомендаций и консультаций с ведущими адвокатами по уголовным делам и королевской прокурорской службой я пришёл к выводу, что это дело не может быть должным образом передано в апелляционный суд», — сказал он.

Среди причин такого решения Хермер выделил нежелание властей втягивать в ненужные судебные разбирательства семьи жертв убийцы, да и реалистичные правовые основания для ужесточения наказания отсутствуют.