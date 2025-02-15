«Я сказала «Да»: Дина Аверина обручилась с фигуристом Дмитрием Соловьёвым

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв сделал предложение руки и сердца 26-летней гимнастке Дине Авериной, с которой он начал встречаться во время съёмок телевизионного шоу «Ледниковый период» в 2024 году. Спортсмен выбрал День влюблённых для того, чтобы торжественно подарить любимой обручальное кольцо.

Дмитрий Соловьёв сделал предложение Дине Авериной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dinaverina98

«Я сказала «Да», — коротко прокомментировала спортсменка предложение руки и сердца от своего возлюбленного и показала в соцсети фотографию кольца на своём безымянном пальце.

«Ты сказала «да». Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, моё солнце», — ответил ей Соловьёв.

35-летний фигурист уже был женат, его брак продлился с 2006 по 2010 годы, в котором у пары родился сын Александр. Сейчас мальчику 14 лет. Для Авериной это будет первое замужество.