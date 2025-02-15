В Москве и Подмосковье из-за гололёда объявили жёлтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили жёлтый уровень опасности погоды в Москве и Подмосковье из-за вероятности образования гололедицы на дорогах. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«В период до 21:00 мск понедельника, 17 февраля, в Москве и Московской области местами возможна гололедица», — сказали в пресс-службе организации.

Там уточнили, что жёлтый уровень представляет собой средний показатель в колористической шкале предупреждений о погоде и указывает на возможные опасные метеорологические условия.

Согласно прогнозу, в течение дня температура в Москве может варьироваться от -8 до -6 градусов, а в Подмосковье — от -10 до -5 градусов. Ночью на воскресенье, 16 февраля, при облачной погоде и небольшом снеге температура опустится до -13...-11 градусов в столице и до -16...-11 градусов в области. Днём в воскресенье ожидается температура около -7 градусов в столичном регионе.