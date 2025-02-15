Биолог объяснил, может ли «зеркальная» жизнь с астероида Бенну уничтожить все организмы на Земле

Астероид Бенну прошёл новую критическую отметку, вероятность его столкновения с Землёй возросла. Об этом заявляют учёные, внимательно следящие за путём небесного тела.

Астероид вызывает у исследователей большие опасения. Бенну достигает 500 метров в диаметре, а столкновение с ним представляет реальную опасность для Земли. Теперь он прошёл критическую отметку своей орбиты, из-за чего вероятность его удара о нашу планету возросла с 1/2700 до 1/1750. Правда, произойти это может не раньше XXII века. Тем не менее, если это случится, то Землю ожидает глобальная катастрофа.

Стоит отметить, что 120 грамм грунта с Бенну уже есть в распоряжении земных учёных. И на нём кишит жизнь. Правда, найденные микроорганизмы имеют другую структуру на молекулярном уровне. Белки в организмах на нашей планете закручиваются по спирали влево. А вот в образцах с астероида значительно больше «правого уклона». Есть те, кто считают, что если такая «отзеркаленная» жизнь попадёт на Землю, то беспощадно убьёт всё живое, из-за отсутствия необходимого иммунитета. О том, насколько реальны эти опасения высказался профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлёв.

«При встрече «правых» и левых» гуманоидов мы точно не аннигилируем. Скорее, при таком контакте миров события будут развиваться точно так же, как и в нашем собственном мире, где мы договариваться так и не научились», — пояснил он в беседе с kp.ru.

Бенну был открыт в 1999 году. Астероид совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 1,2 месяца, а его орбита пересекается с земной.