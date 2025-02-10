Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 19:14

Китай набирает «планетарных защитников» из-за гигантского астероида

В Китае набирают команду обороны Земли из-за опасений падения астероида

Китайское Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности объявило о наборе сотрудников для работы в сфере планетарной обороны в связи с астероидом 2024 YR4, который потенциально может столкнуться с Землёй в 2032 году. Как сообщает South China Morning Post, всего через несколько недель после обнаружения астероида управление разместило три вакансии на должности, связанных с планетарной защитой.

Издание сообщает, что центр, занимающийся аэрокосмическими инженерными исследованиями и наблюдением за планетой, ищет выпускников для работы в области отслеживания астероидов и разработки систем раннего предупреждения.

Научный сотрудник Национального центра космических наук при Академии наук Китая Ли Минтао в интервью изданию China Science Daily сообщил, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй будет изменяться по мере получения новых данных о его орбите. Он добавил, что у учёных есть возможность наблюдать за астероидом до апреля этого года, после чего следующая возможность для наблюдений возникнет только в 2028 году, когда астероид вновь приблизится к нашей планете.

«К концу периода наблюдений в апреле у нас будет больше данных, и к моменту открытия нового окна наблюдений в 2028 году мы сможем более чётко оценить вероятность столкновения астероида с Землей», — сказал он.

«Разорвёт на части»: Земле грозят бомбёжки астероидами после взрыва в космосе
«Разорвёт на части»: Земле грозят бомбёжки астероидами после взрыва в космосе

Ранее Life.ru сообщал, что вероятность пересечения траектории астероида 2024 YR4 с орбитой Земли увеличилась с 1% до 2,3%. Тревожные результаты обнародовало NASA. Напомним, что диаметр астероида, открытого в декабре 2024 года, может достигать 90 метров. Это почти в четыре раза больше Челябинского метеорита.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Александра Мышляева
  • Новости
  • Новости науки
  • Китай
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar