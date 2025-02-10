Китай набирает «планетарных защитников» из-за гигантского астероида

Китайское Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности объявило о наборе сотрудников для работы в сфере планетарной обороны в связи с астероидом 2024 YR4, который потенциально может столкнуться с Землёй в 2032 году. Как сообщает South China Morning Post, всего через несколько недель после обнаружения астероида управление разместило три вакансии на должности, связанных с планетарной защитой.

Издание сообщает, что центр, занимающийся аэрокосмическими инженерными исследованиями и наблюдением за планетой, ищет выпускников для работы в области отслеживания астероидов и разработки систем раннего предупреждения.

Научный сотрудник Национального центра космических наук при Академии наук Китая Ли Минтао в интервью изданию China Science Daily сообщил, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй будет изменяться по мере получения новых данных о его орбите. Он добавил, что у учёных есть возможность наблюдать за астероидом до апреля этого года, после чего следующая возможность для наблюдений возникнет только в 2028 году, когда астероид вновь приблизится к нашей планете.