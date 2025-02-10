Китай набирает «планетарных защитников» из-за гигантского астероида
В Китае набирают команду обороны Земли из-за опасений падения астероида
Китайское Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности объявило о наборе сотрудников для работы в сфере планетарной обороны в связи с астероидом 2024 YR4, который потенциально может столкнуться с Землёй в 2032 году. Как сообщает South China Morning Post, всего через несколько недель после обнаружения астероида управление разместило три вакансии на должности, связанных с планетарной защитой.
Издание сообщает, что центр, занимающийся аэрокосмическими инженерными исследованиями и наблюдением за планетой, ищет выпускников для работы в области отслеживания астероидов и разработки систем раннего предупреждения.
Научный сотрудник Национального центра космических наук при Академии наук Китая Ли Минтао в интервью изданию China Science Daily сообщил, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй будет изменяться по мере получения новых данных о его орбите. Он добавил, что у учёных есть возможность наблюдать за астероидом до апреля этого года, после чего следующая возможность для наблюдений возникнет только в 2028 году, когда астероид вновь приблизится к нашей планете.
«К концу периода наблюдений в апреле у нас будет больше данных, и к моменту открытия нового окна наблюдений в 2028 году мы сможем более чётко оценить вероятность столкновения астероида с Землей», — сказал он.
Ранее Life.ru сообщал, что вероятность пересечения траектории астероида 2024 YR4 с орбитой Земли увеличилась с 1% до 2,3%. Тревожные результаты обнародовало NASA. Напомним, что диаметр астероида, открытого в декабре 2024 года, может достигать 90 метров. Это почти в четыре раза больше Челябинского метеорита.
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