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15 февраля, 12:56

В Финляндии зазвучали призывы к диалогу с Путиным

Yle: Четыре евродепутата Финляндии высказались за диалог между ЕС и Россией

В Финляндии заговорили о необходимости восстановления отношений с Россией. Так, сразу четыре финских депутата Европарламента предложили начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Yle, ссылаясь на опрос, проведённый с 6 по 11 февраля.

«Некоторые финские депутаты Европарламента хотели бы, чтобы ЕС начал диалог с президентом России Владимиром Путиным», — сказано в тексте.

По данным издания, в поддержку отношений с Москвой высказались в частности Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо (Союз левых сил), Ээро Хейнялуома (Социал-демократическая партия) и Сирпа Пиетикяйнен (Коалиционная партия).

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Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финское руководство безуспешно пытается вывести свою экономику из рецессии, наступившей после разрыва отношений с Россией. По словам дипломата, в Финляндии увеличивается количество банкротств предприятий. За 2024 год было подано 3475 соответствующих заявлений, что на 26% больше, чем было в 2022 году.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO/Lehtikuva

Татьяна Миссуми
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