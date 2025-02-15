В Финляндии зазвучали призывы к диалогу с Путиным
Yle: Четыре евродепутата Финляндии высказались за диалог между ЕС и Россией
В Финляндии заговорили о необходимости восстановления отношений с Россией. Так, сразу четыре финских депутата Европарламента предложили начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Yle, ссылаясь на опрос, проведённый с 6 по 11 февраля.
«Некоторые финские депутаты Европарламента хотели бы, чтобы ЕС начал диалог с президентом России Владимиром Путиным», — сказано в тексте.
По данным издания, в поддержку отношений с Москвой высказались в частности Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо (Союз левых сил), Ээро Хейнялуома (Социал-демократическая партия) и Сирпа Пиетикяйнен (Коалиционная партия).
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финское руководство безуспешно пытается вывести свою экономику из рецессии, наступившей после разрыва отношений с Россией. По словам дипломата, в Финляндии увеличивается количество банкротств предприятий. За 2024 год было подано 3475 соответствующих заявлений, что на 26% больше, чем было в 2022 году.
ТАСС / IMAGO/Lehtikuva