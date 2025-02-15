В Финляндии зазвучали призывы к диалогу с Путиным

В Финляндии заговорили о необходимости восстановления отношений с Россией. Так, сразу четыре финских депутата Европарламента предложили начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Yle, ссылаясь на опрос, проведённый с 6 по 11 февраля.

«Некоторые финские депутаты Европарламента хотели бы, чтобы ЕС начал диалог с президентом России Владимиром Путиным», — сказано в тексте.

По данным издания, в поддержку отношений с Москвой высказались в частности Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо (Союз левых сил), Ээро Хейнялуома (Социал-демократическая партия) и Сирпа Пиетикяйнен (Коалиционная партия).