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15 февраля, 15:10

Пенсионер из Казани поджёг дом избранницы после отказа жить с ним

В Зеленодольском районе Казани 67-летний пенсионер пытался заживо сжечь даму сердца, которая его отвергла. К счастью, женщина вовремя почувствовала запах гари, выбралась из горящего помещения и чудом осталась жива. Об инциденте сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Татарстан.

Как стало известно следствию, Престарелый казанова питал светлые чувства к знакомой, но та не разделяла его симпатии. Тогда казанец принял решение жестоко расправится с женщиной. Он дождался ночи, пока дама сердца ляжет спать, после чего облил входную дверь и крыльцо дачного дома, баню и автомобиль горючей жидкостью и поджёг всё.

Когда мужчина убедился, что начался пожар, он вызвал такси и ухал с места происшествия. Женщина проснулась от странного запаха и едва не задохнулась от дыма, заполонившего дом. Она смогла выбраться из помещения и даже самостоятельно потушила огонь.

Правда, в правоохранительные органы потерпевшая всё же обратилась и написала заявление на ухажёра. Мотивом для его преступления стал отказ в сожительстве, с которым местный житель не мог смириться. Теперь престарелый антигерой-любовник проведёт пять лет в колонии строгого режима.

Житель Пермского края задержан за попытку поджога почты и банка
Житель Пермского края задержан за попытку поджога почты и банка

Ранее стало известно о похожем случае: в Иркутской области 59-летний местный житель поджёг дом, в котором жила его экс-супруга и четверо их малолетних детей — ребятишкам было от 1,5 до 7 лет. Все пятеро смогли выжить, выбравшись через окно, но получили серьёзные ожоги.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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