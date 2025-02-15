Пенсионер из Казани поджёг дом избранницы после отказа жить с ним

В Зеленодольском районе Казани 67-летний пенсионер пытался заживо сжечь даму сердца, которая его отвергла. К счастью, женщина вовремя почувствовала запах гари, выбралась из горящего помещения и чудом осталась жива. Об инциденте сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Татарстан.

Как стало известно следствию, Престарелый казанова питал светлые чувства к знакомой, но та не разделяла его симпатии. Тогда казанец принял решение жестоко расправится с женщиной. Он дождался ночи, пока дама сердца ляжет спать, после чего облил входную дверь и крыльцо дачного дома, баню и автомобиль горючей жидкостью и поджёг всё.

Когда мужчина убедился, что начался пожар, он вызвал такси и ухал с места происшествия. Женщина проснулась от странного запаха и едва не задохнулась от дыма, заполонившего дом. Она смогла выбраться из помещения и даже самостоятельно потушила огонь.

Правда, в правоохранительные органы потерпевшая всё же обратилась и написала заявление на ухажёра. Мотивом для его преступления стал отказ в сожительстве, с которым местный житель не мог смириться. Теперь престарелый антигерой-любовник проведёт пять лет в колонии строгого режима.