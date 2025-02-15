Пёс Беляш съел помолвочное кольцо и помог челябинцу сделать необычное предложение

Самое романтичное предложение руки и сердца в День всех влюблённых сделал своей избраннице хозяин пса по кличке Беляш. Питомец проглотил кольцо, которое парень приготовил для своей избранницы. Однако шалость собаки не сорвала ответственный шаг, а сделала событие ещё более запоминающимся. Романтическую историю приводит Ural Mash.

Самый романтичный снимок. Фото © Telegram/Ural Mash

После приезда в ветеринарную клинику и прохождения всех необходимых процедур мужчина попросил врача-ветеринара написать трогательную рекомендацию, в которой было сказано, что девушка должна сказать челябинцу заветное «да». Её ответ, конечно же, был положительным.