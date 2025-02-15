Пёс Беляш съел помолвочное кольцо и помог челябинцу сделать необычное предложение
В Челябинске пёс проглотил кольцо перед помолвкой хозяина 14 февраля
Самое романтичное предложение руки и сердца в День всех влюблённых сделал своей избраннице хозяин пса по кличке Беляш. Питомец проглотил кольцо, которое парень приготовил для своей избранницы. Однако шалость собаки не сорвала ответственный шаг, а сделала событие ещё более запоминающимся. Романтическую историю приводит Ural Mash.
Самый романтичный снимок. Фото © Telegram/Ural Mash
После приезда в ветеринарную клинику и прохождения всех необходимых процедур мужчина попросил врача-ветеринара написать трогательную рекомендацию, в которой было сказано, что девушка должна сказать челябинцу заветное «да». Её ответ, конечно же, был положительным.
Ранее стало известно, что журналистка «Известий» получила предложение руки и сердца во время прямой линии президента России Владимира Путина. В числе вопросов главе государства был и тот, который предназначался совсем не ему — в какой-то момент на экране девушка увидела заветное «Выходи за меня».
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