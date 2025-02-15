Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 15:29

Пёс Беляш съел помолвочное кольцо и помог челябинцу сделать необычное предложение

В Челябинске пёс проглотил кольцо перед помолвкой хозяина 14 февраля

Самое романтичное предложение руки и сердца в День всех влюблённых сделал своей избраннице хозяин пса по кличке Беляш. Питомец проглотил кольцо, которое парень приготовил для своей избранницы. Однако шалость собаки не сорвала ответственный шаг, а сделала событие ещё более запоминающимся. Романтическую историю приводит Ural Mash.

Самый романтичный снимок. Фото © Telegram/Ural Mash

Самый романтичный снимок. Фото © Telegram/Ural Mash

После приезда в ветеринарную клинику и прохождения всех необходимых процедур мужчина попросил врача-ветеринара написать трогательную рекомендацию, в которой было сказано, что девушка должна сказать челябинцу заветное «да». Её ответ, конечно же, был положительным.

«Я сказала «Да»: Дина Аверина обручилась с фигуристом Дмитрием Соловьёвым
«Я сказала «Да»: Дина Аверина обручилась с фигуристом Дмитрием Соловьёвым

Ранее стало известно, что журналистка «Известий» получила предложение руки и сердца во время прямой линии президента России Владимира Путина. В числе вопросов главе государства был и тот, который предназначался совсем не ему — в какой-то момент на экране девушка увидела заветное «Выходи за меня».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Abrosimov

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar