Польша экстрадировала россиянина из-за подозрений в диверсиях

Польский суд выдал ордер на арест россиянина, которого якобы подозревают в организации диверсионной деятельности против европейских стран и США, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Гражданин России был депортирован из Боснии и Герцеговины.

А ранее Life.ru сообщал, что прокуратура в Германии обвинила трёх человек в шпионаже и подготовке диверсий якобы в интересах РФ. В Генпрокуратуре ФРГ отметили, что имеют достаточные основания подозревать граждан в работе на иностранную разведку.