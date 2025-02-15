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15 февраля, 13:57

Польша экстрадировала россиянина из-за подозрений в диверсиях

Туск: В Польше гражданина РФ арестовали по подозрению в диверсиях

Польский суд выдал ордер на арест россиянина, которого якобы подозревают в организации диверсионной деятельности против европейских стран и США, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Гражданин России был депортирован из Боснии и Герцеговины.

«Россиянин, подозреваемый в координации актов диверсии против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу и арестован по решению суда», — написал политик у себя в соцсетях.
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А ранее Life.ru сообщал, что прокуратура в Германии обвинила трёх человек в шпионаже и подготовке диверсий якобы в интересах РФ. В Генпрокуратуре ФРГ отметили, что имеют достаточные основания подозревать граждан в работе на иностранную разведку.

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Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Александра Мышляева
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