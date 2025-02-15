Российские разведчики создали убийцу дронов ВСУ со «свинцовой тучей»
Разведчики РФ создали патрон, который уничтожает дроны ВСУ «свинцовой тучей»
Разведчики танкового батальона бригады «Невский» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг» рассказали о новом способе победить украинские дроны. Военные придумали боеприпас, который окутывает вражеский БПЛА «непреодолимым облаком». Об этом ТАСС сообщил представитель корпуса.
«Бойцы-разведчики танкового батальона разработали против дронов новый боеприпас. По сути, это дробь, умело запрессованная в обычный автоматный патрон. Очередь такими пулями, и перед дроном противника вырастает непреодолимое облако», — пояснил он.
По словам одного из разведчиков, патрон отлично подходит для стрельбы из ручного пулемёта Калашникова. В нём есть 6 металлических шаров с разлётом до 50 метров, которые «прошивают насквозь» дроны ВСУ на расстоянии примерно в 30 метров. Боец РФ пояснил, что достаточно просто послать в сторону противника такую «свинцовую тучу», в которой дрон будет уничтожен. На практике новые патроны уже ликвидировали на подлёте украинские тяжёлые беспилотники Matrice.
Ранее старший инструктор школы БПЛА БАРС с позывным Джордан заявил, что российские бойцы пользуются инженерными новинками, чтобы эффективнее противостоять украинским беспилотникам. В этих целях были разработаны переносные карманные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
ТАСС / Дмитрий Рогулин