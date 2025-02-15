Российские разведчики создали убийцу дронов ВСУ со «свинцовой тучей»

«Бойцы-разведчики танкового батальона разработали против дронов новый боеприпас. По сути, это дробь, умело запрессованная в обычный автоматный патрон. Очередь такими пулями, и перед дроном противника вырастает непреодолимое облако», — пояснил он.

По словам одного из разведчиков, патрон отлично подходит для стрельбы из ручного пулемёта Калашникова. В нём есть 6 металлических шаров с разлётом до 50 метров, которые «прошивают насквозь» дроны ВСУ на расстоянии примерно в 30 метров. Боец РФ пояснил, что достаточно просто послать в сторону противника такую «свинцовую тучу», в которой дрон будет уничтожен. На практике новые патроны уже ликвидировали на подлёте украинские тяжёлые беспилотники Matrice.