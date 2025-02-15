«Я был поражён!» Жуков пригласил незрячего музыканта из Верхней Пышмы выступить в Москве

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что был покорён незрячим диджеем Ваней Русиновым из Верхней Пышмы Свердловской области, который выступает под псевдонимом DJ Abobus. Музыкант услышал новое диджейское исполнение песни «Ай-яй-яй», с которой 18-летний музыкант выступал в Екатеринбурге (к слову, в баре «Руки вверх»), и пригласил юное дарование выступить с сетом в Москве.

Иван Русинов. Фото © Telegram / DJ Abobus

В своих соцсетях Сергей Жуков опубликовал видеообращение, в котором выразил поддержку Ване и пригласил его выступить в центральном заведении «Руки ВВерх! Бар» на Тверской.

«В эти выходные мне взорвали телефон, все пересылали видео, где молодой, незрячий парень из Екатеринбурга, выступает с диджей-сетом. Оказалось он выступает в моём баре в Екатеринбурге. Я был поражён. Это удивительно, насколько тонко чувствует парень музыку. Я не смог пройти мимо этого события», — рассказывает он.

С родителями незрячего музыканта уже связались представители Жукова, а выступление DJ Abobus запланировано в столичном баре на 22 февраля.