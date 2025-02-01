Россияне назвали самые любимые клипы из 90-х. Топ возглавил Сергей Жуков

Группа «Руки вверх», бессменным лидером которой остаётся Сергей Жуков, возглавила рейтинг самых популярных клипов из 90-х. Более того, в топ-10 попали сразу три композиции музыкального коллектива: «Малыш» (1 место), «Студент» (5 место) и «Крошка моя» (8 место). Другие исполнители получили лишь по одной номинации.

Так, по данным РИА «ФедералПресс», серебро досталось группе «На-на» с песней «Фаина». Тройку лидеров замкнула «Комбинация» с бессмертным хитом «Бухгалтер». На четвёртом месте расположилась Алсу, исполнившая в своё время «Зимний сон».