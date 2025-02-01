Россияне назвали самые любимые клипы из 90-х. Топ возглавил Сергей Жуков
РИА «ФП»: Группа «Руки вверх» возглавила рейтинг самых популярных клипов из 90-х
Сергей Жуков. Обложка © VK / Сергей Жуков
Группа «Руки вверх», бессменным лидером которой остаётся Сергей Жуков, возглавила рейтинг самых популярных клипов из 90-х. Более того, в топ-10 попали сразу три композиции музыкального коллектива: «Малыш» (1 место), «Студент» (5 место) и «Крошка моя» (8 место). Другие исполнители получили лишь по одной номинации.
Так, по данным РИА «ФедералПресс», серебро досталось группе «На-на» с песней «Фаина». Тройку лидеров замкнула «Комбинация» с бессмертным хитом «Бухгалтер». На четвёртом месте расположилась Алсу, исполнившая в своё время «Зимний сон».
Группа «Иванушки International» с песней «Тучи» заняла шестую строчку. Сразу за ними идёт исполнительница хита «Посмотри в глаза» Наталья Ветлицкая. Замыкают рейтинг самых популярных клипов из 90-х группа «Кар-Мэн» («Лондон, гуд бай») и Вика Цыганова («Любовь и смерть»).
Ранее Life.ru выяснил, что самыми популярными песнями у москвичей стали «Пыяла» и «Ягода малинка». А вот группе «Сплин» предрекли полное исчезновение с музыкального пьедестала.